Rafael Ratão é anunciado pelo Bahia para reforçar o ataque

O Bahia anunciou, nesta quarta-feira, 26, a contratação do atacante Rafael Ratão, de 27 anos. O “Neymar do Toulouse”, como foi apelidado na França, chegou para ser mais uma opção no ataque tricolor e assinou contrato até o fim de 2026, como tinha sido antecipado pelo Portal MASSA!.

Rafael Ratão é formado na base do São Paulo e se profissionalizou na Ponte Preta. No Brasil, acumulou passagens por Penapolense, Boa Esporte, Guaratinguetá, Náutico, Novorizontino, Atlético Tubarão-SC, Luverdense-MT e Oeste. Fora do país, atuou por Albirex Niigata-JAP, Chungju Hummel-COR, Zorya-UCR e Slovan Bratislava-ESL.

Ele chegou ao Toulouse na temporada 2021/2022, na época, fez 28 jogos, marcou 13 gols e deu duas assistências. Na última temporada, o jogador fez 34 partidas, e somou seis bolas na rede e quatro passes para gol.

Essa é a terceira contratação oficial do Bahia nesta janela. Antes de Ratão, os laterais Gilberto e Camilo Cándido foram anunciados. Luciano Juba, que tem pré-contrato com o Tricolor, só deve se apresentar ao Tricolor após o fim do contrato com o Sport, no fim de agosto.