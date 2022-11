Raí se despende do Tricolor: "Levarei o 'Bora Bahêa' na mente"

Depois de duas temporadas de competições nacionais com a camisa do Bahia, o atacante Raí se despediu do torcedor e do clube em postagem feita nesta quinta-feira, 10, após fazer parte do grupo que conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Quero agradecer ao @ecbahia, companheiros de trabalho, todos os trabalhadores do clube, a comissão técnica e a cada um que faz parte dessa torcida... Aqui vai a minha despedida aonde passei momentos bons e não tão bons, mas que conclui o objetivo que foi deixar o clube aonde merece. Aonde for, levarei o "BORA BAHÊA" na mente, pois foi o meu primeiro clube no meu país de origem", escreveu.

Com a camisa do Bahia, o atacante viveu a tristeza do rebaixamento para a Segunda Divisão, acontecido ao término da temporada 2021, e a alegria de conseguir o acesso ao termino da disputa da temporada 2022.

Raí atuou no Tricolor em 53 partidas marcou oito gols e deu cinco assistências para os companheiros balançarem as redes adversárias.