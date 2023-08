Raul Gustavo comemora retorno aos gramados: "Alegria muito grande"

Após cinco meses fora dos gramados devido a uma grave lesão, Raul Gustavo voltou a atuar no empate sem gols contra o São Paulo. O defensor comemorou o retorno e também sobre atuar na posição de volante, já que ele é zagueiro de origem. Ele diz ter se sentido bem se colocou a disposição do técnico Renato Paiva para atuar na nova função.

"Pra mim é uma alegria muito grande por passar o que passei. Feliz por voltar, fazer o que mais amo fazer que é jogar futebol. A função novo foi um plano de jogo do mister, tinha treinado isso. Pude aproveitar o máximo a minha oportunidade. O resultado não foi o que queria, mas pela volta a jogar fiquei feliz por isso e espero dar continuidade", disse inicialmente em entrevista coletiva.

"Nos treinamentos a gente vem treinando um pouco disso. Faço minha função de zagueiro, mas em alguns treinos, se precisasse de cada opção de jogo no decorrer das partidas entrar de volante, estava apto para fazer. Ele vem testando, e eu me sinto muito bem. Falei que era uma função nova pra mim, precisaria de tempo, de ensinamentos para poder exercer. Mas, estava preparado. Sabia que se eu pudesse entrar de volante, eu ia estar bem e seguro para fazer o que ele pediu. Me senti bem também. Se ele precisar, e eu puder ajudar o Bahia da melhor forma, vou fazer sim com o maior prazer", completou.

O empate com o São Paulo manteve o Esquadrão de Aço na zona de rebaixamento. A equipe só venceu um jogo nos últimos 17 disputados. Raul Gustavo falou sobre a insatisfação sobre a falta de resultados.

"Claro que a gente fica muito insatisfeito pelos resultados. Alguns jogos estamos jogando bem, mas não estamos conseguindo os triunfos. Estamos lutando dia a dia nos treinamentos e jogos para voltar a vencer. É claro que a gente se cobra muito. Estamos esperando ter um pouco mais de sorte dentro dos jogos para voltar a vencer", explicou.

Alvo de críticas devido ao momento ruim que o clube atravessa, a situação do técnico Renato Paiva é desconfortável. Raul Gustavo entende a insatisfação da fiel torcida, porém elogiou o treinador português.

"Eu sempre procuro fazer o meu melhor, tanto dentro quanto fora de campo. Se estou defendendo esse escudo vou dar minha vida. Futebol faz parte da minha vida, é meu ganha pão. Vou acompanhar o Bahia onde for. E a gente fica um pouco chateado com os resultados, não com o treinador É um excelente treinador. O torcedor quer ver resultado, a gente também. O torcedor está correto cobrar. É ruim fazer o melhor e não corresponder. Vamos mudar isso para voltar a vencer", concluiu.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será no próximo domingo, 6, contra o América-MG, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Primeiro time no Z-4, o Tricolor ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos somados.