Raul Gustavo sofre lesão no joelho e pode ficar de fora da temporada

O Bahia divulgou nesta terça-feira, 28, que o zagueiro Raul Gustavo sofreu uma grave lesão no joelho. Com isso, o defensor de 23 anos pode ficar de fora dos gramados nos próximos meses.

Em nota, o Esquadrão de Aço informou que está conversando com o Corinthians, clube responsável pelos direitos federativos do atleta, para definir a melhor forma de tratamento para o atleta.

"O Esquadrão informa que o zagueiro Raul Gustavo sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos da semana, conforme constatado em ressonância magnética. Como o atleta pertence ao Corinthians, os dois clubes estão alinhando a melhor forma de tratamento para o defensor, a quem desejamos pronta recuperação", diz o comunicado.

Raul Gustavo foi um dos reforços do Bahia para a temporada de 2023. Com a camisa tricolor, o zagueiro disputou um total de 11 partidas. Ele tem contrato de empréstimo com o Esquadrão até o final da temporada.

Depois da goleada sofrida pelo Sport, o atleta foi um dos mais cobrados pela torcida no desembarque da delegação em Salvador.