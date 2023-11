Recheado de reservas, Bahia perde para o Palmeiras e liga alerta | A TARDE

O Bahia foi a São Paulo neste sábado, 28, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e perdeu pelo placar de 1 a 0.

O Tricolor foi a campo com seis mudanças em relação ao último jogo contra o Cruzeiro, por decisão do técnico Rogério Ceni, que fez rodízio de atletas no elenco e mandou a campo jogadores mais descansados.

O gol do Verdão foi marcado pelo meio-campista Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo. Com a equipe modificada, o Bahia pouco produziu na partida e não levou muito perigo à meta alviverde.



O Esquadrão de Aço retoma as atenções para a luta contra o rebaixamento. A próxima partida será contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova, na terça-feira, 31, às 19h.

Com 34 pontos, o Bahia segue na 15ª posição na tabela, três a mais que o Goías, que abre a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras chega a 53 fica a seis pontos do líder Botafogo.