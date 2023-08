Retorno, retrospecto e sintético: Bahia foca no líder Botafogo

Se a ideia era começar vencendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro para "virar a chave", deu tudo certo. Mas o próximo passo do Bahia dentro do Brasileirão é contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde nenhum time do campeonato conseguiu sequer empatar com a equipe carioca.

A partida do próximo domingo, 27, terá equipes em situações diferentes na tabela. O Fogão, líder absoluto da competição, com 11 pontos de diferença para o vice-líder Palmeiras, vai para o confronto após uma partida importante pela Copa Sul-Americana, quarta-feira, 23. Com isso, terá um tempo menor para recuperação e preparação visando o Esquadrão.

Em contrapartida e que é desfavorável ao Tricolor baiano, apenas seis pontos foram conquistados nas dez vezes em que precisou entrar em campo fora de casa. Ao todo, foram seis derrotas, três empates e um triunfo.

O Bahia deve contar com o retorno do atacante Biel, que já está recuperado de uma lesão na coxa há mais de uma semana. Se tratando de atletas, o Botafogo também não contará com seu atacante e artilheiro do Brasil, o Tiquinho Soares, que sofreu uma lesão no joelho. Porém, mesmo não estando 100% fisicamente, o nome da vez é Diego Costa, recém-contratado pelo clube carioca.

Independente do "tapetinho", como chamam o gramado sintético do Nilton Santos, palco da partida entre as equipes e alvo de dificuldade para os visitantes, o Tricolor deve desembarcar no Rio com o pensamento de aumentar o desempenho longe de seu domínio e sair de perto da zona incômoda em que se encontra.