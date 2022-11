Revelado pelo Bahia, zagueiro Dudu morre de câncer aos 30 anos

O Bahia utilizou as redes sociais para lamentar o falecimento do zagueiro Dudu, cria da base do time e que participou da campanha que resultou no vice-campeonato da Copa SP em 2011.

“Nossa solidariedade a familiares e amigos do ex-zagueiro Dudu, titular do time do Bahia finalista da Copa SP de 2011. Gaúcho de Tupandi, ele lutava contra o câncer desde 2020, quando o Esquadrão participou de campanhas de solidariedade nas redes sociais”, postou o Bahia.

Dudu tinha 30 anos e lutava contra o câncer desde 2020, quando o Esquadrão participou de campanhas de solidariedade nas redes sócias para auxiliar no tratamento do atleta.