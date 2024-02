Rezende dá início a fase de transição e tem retorno próximo no Bahia | A TARDE

Após estar acometido de um estiramento colateral no joelho, o volante Rezende se aproxima do retorno aos gramados e pode voltar a ser opção no elenco do Bahia. Durante o primeiro treino da semana, realizado nesta segunda-feira, 5, o meio-campista deu início aos trabalhos de transição no CT Evaristo de Macedo.

A tendência é que Rezende esteja a disposição do técnico Rogério Ceni no clássico Ba-Vi, marcado para o dia 18 de fevereiro, no Barradão, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano 2024. O atleta se machucou na partida contra o Jacobina, em 24 de janeiro, na Arena Fonte Nova. Após da confirmação da lesão, ele vem sendo submetido ao tratamento no departamento médico.

Rezende tem 29 anos e chegou ao Bahia em 2022, onde foi peça importante na equipe que conseguiu o acesso a Série A. O camisa 5 acumula 98 jogos no time principal do Esquadrão de Aço, com cinco gols e quatro assistências distribuídas. Ele conquistou o Campeonato Baiano de 2023.