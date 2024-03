Rogério Ceni avalia "trocas bem planejadas" devido a maratona de jogos | A TARDE

Mesmo com uma mescla entre titulares e reservas, o Bahia saiu na frente do Jequié na busca por uma vaga na final do Campeonato Baiano. Na tarde deste sábado, 9, no Estádio Waldomiro Borges, o Tricolor bateu o Jipão por 1 a 0 com gol de David Duarte, de cabeça.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni avaliou a partida e a opção por poupar jogadores de olho no jogo da próxima terça-feira, 12, contra o Caxias, pela Copa do Brasil.

“Muda um pouco o jogo, um time menos criativo, um pouco mais competitivo. Não dava para tentar jogar pelo meio. Era difícil acertar o passe, e mais provável ceder o contra-ataque. Era melhor tentar jogar pelos lados. Hoje a gente arriscou um pouco no final porque era importante ter a vantagem. Agora a gente leva a decisão para nossa casa, na presença de nosso torcedor, o que ajuda bastante”, avaliou o ex-goleiro.

“A gente perdeu as primeiras rodadas do Campeonato, e isso fez a gente ter que correr atrás depois. Se a gente tivesse que usar sempre o mesmo time, acho que seria impossível. Hoje, diante da necessidade, entrou Ademir, Everaldo, Thaciano. A gente queria descansar mais eles, mas também precisava do resultado. Anteontem foi viagem, hoje foi viagem. Só vamos treinar na segunda-feira de tarde para enfrentar o Caxias. É normal que caia o nível, então acho que as trocas foram bem planejadas”, complementou.

O comandante tricolor também aproveitou para elogiar o time adversário, que conseguiu neutralizar o Bahia em alguns momentos do jogo. Ceni ainda ressaltou a importância de vencer o jogo de volta, para decidir o título estadual na Arena Fonte Nova.

“O respeito tem que existir com todos. O jogo foi disputado, o gol sai só na reta final. Eles marcaram muito bem, o que dificulta nosso jogo. Na volta também precisamos vencer. É importante para tentar manter a vantagem e fazer uma possível final em casa”, concluiu o treinador.

A partida de volta entre Bahia e Jequié está marcada para às 16h de sábado, 16, na Arena Fonte Nova. O empate garante o Tricolor na final do estadual pelo segundo ano consecutivo. Em caso de vitória do Jequié por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Antes disso, na terça-feira, 12, o Bahia vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Caxias, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida eliminatória está marcada para as 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.