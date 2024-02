Rogério Ferreira faz analise positiva do time alternativo do Bahia | A TARDE

Após ficar três vezes a frente do placar, o time alternativo do Bahia empatou por 3 a 3 com o Atlético, neste domingo, 21, em Alagoinhas, pela segunda rodada do Baianão 2024. A equipe fez seu último jogo no estadual. Após a partida, o técnico Rogério Ferreira concedeu coletiva a imprensa.

De início, ele avaliou positivamente as duas partidas da equipe no estadual que servirão como boa experiência aos jovens da base. Ele reforça que o adversário teve méritos para buscar o empate.

"Se a gente olhar só para os dois resultados, obviamente que alguma coisa faltou. Mas olhando o desempenho e entendendo o contexto da junção de atleas da primeira equipe, alguns que vinham de Copa São Paulo, outros que nem foram porque estavam lesionados, foi um balanço positivo", pontuou.

"Queríamos dois triunfos, estivemos perto, talvez tenhamos criado mais que no primeiro jogo, fomos mais efetivos hoje e acabou pecando ali. Mas mérito dos caras, gol de falta. A gente sai daqui melhor do que entrou. Todo mundo sai melhor preparado para defender as cores do Bahia assim que precisar", complementou.

Um dos fatores determinantes para algumas falhas que resultaram no empate foi além do forte calor, o emocional do grupo.

"Sim, mas acho que isso é normal. Mesmo atletas mais experientes, a gente sai na frente e sofre empate, isso gera ansiedade. Normal. Campo com algumas irregularidades, atrapalhou finalizações. Tivemos mais situações de finalizar hoje. Tivemos volume bom e prefiro ficar com o lado positivo", disse.

Após quase desistir da carreira de jogador profissional, o volante Diego Rosa foi a campo. Titular em Alagoinhas, ele marcou o segundo gol do Bahia e teve boa performance individual. Rogério Ferreira elogiou o meio-campista e ressaltou o suporte dado pelo clube.

"O clube já oferece suporte a todo mundo. Não achei que fez uma partida ruim contra o Jequié, e que bom o futebol oferece oportunidade, ele foi corajoso, quis jogar e colheu o que plantou durante a semana", concluiu.

O próximo compromisso do Tricolor será contra o Jacobina, nesta quarta-feira, 24, às 19h15, na Arena Fonte Nova, que deve contar com parte do time principal que estava em a pré-temporada na Inglaterra.