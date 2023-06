Sem Biel e Jacaré, Bahia encerra preparação para jogo com o Fortaleza

Depois da classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil na última quarta-feira, 31, ao vencer o Santos, na Fonte Nova, o Bahia encerrou nesta sexta-feira, 2, a preparação para o jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, 3, às 16h, no Castelão, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de seguir para Fortaleza, os jogadores iniciaram o dia com uma reunião no auditório, em seguida teve uma sessão de treinamento técnico em campo reduzido, focada em marcar gols no "golzinho". Na sequência, o técnico português conduziu uma atividade tática, concentrando-se no aprimoramento das jogadas ofensivas e defensivas.

Lesionados, o atacante Biel e o coringa Jacaré não participaram das atividades desta sexta-feira, ambos fizeram exames de imagem e o resultado não foi positivo, com isso eles não estarão disponíveis para o confronto deste sábado. Na lateral-direita, Cicinho deve ser o titular e no ataque Ademir deve jogar ao lado de Everaldo.

Além da dupla, Chávez, Marcos Victor, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe continuam em processo de recuperação estão fora mais uma vez com a camisa do Tricolor.

O Bahia está na 16ª posição na tabela, com sete pontos, empatado com o Goiás, que está na zona de rebaixamento devido ao saldo de gols. Por sua vez, o Fortaleza encontra-se na 9ª colocação, com 13 pontos.