Sem Chávez e Kanu, Bahia segue preparação para encarar o Jacuipense

Enquanto o time sub-20 participou da derrota para o Itabuna, 4 a 0, pelo Campeonato Baiano, a equipe considerada principal do Tricolor seguiu sua preparação para o encontro contra o Jacuipense, programado para quarta-feira, 1º, às 21h30, em Pituaçu, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Nesta segunda-feira, 27, o treinador Renato Paiva voltou a comandar um treino tático no CT Evaristo de Macedo. O elenco acompanhou vídeos exibidos no auditório e realizaram um trabalho pré-treino na academia antes de descerem para o gramado do Centro de Treinamento e ser dada continuidade no treinamento.

Já no gramado, o elenco foi dividido em dois times de 11 atletas, com dois jogadores coringas, durante o coletivo tático. Após a atividade, o treinador focou nos lances de bola e treino de finalizações, dando encerramento ao treinamento do dia.

O lateral-esquerdo Chávez seguiu o trabalho de transição e treinou separado do elenco. Outro que seguiu de fora foi o zagueiro Kanu, que realizou tratamento na fisioterapia e na academia, no final deu algumas voltas ao redor do campo.

O elenco do Tricolor volta aos treinamentos nesta terça-feira, 28, quando será feita a última atividade antes do jogo contra o time Grená.