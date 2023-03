Sem espaço no Bahia, Marco Antônio segue para o Atlético Goianiense

O Bahia acertou os últimos detalhes e o meia-atacante Marco Antônio deve ser anunciado nos próximos dias como atleta do Atlético Goianiense. O jogador, que é prata da casa do tricolor, não conseguiu espaço no time comandado por Renato Paiva e não foi utilizado em nenhuma partida do time neste ano de 2023.

O atleta de 25 anos foi lançado no futebol na equipe do Bahia e teve a sua melhor temporada no Botafogo em 2021, onde jogou 48 partidas, marcou 10 gols, deu 6 assistências e foi um dos responsáveis pela campanha do time do Rio de Janeiro de retorno à elite do futebol nacional.

No Tricolor foram 93 partidas, 12 gols e cinco assistências. Apesar do acerto já estar consumado, o Bahia ainda não anunciou a saída do atleta que tem contrato até o final de 2024.