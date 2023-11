"Sempre queremos ajudar o grupo", diz Cauly sobre retorno ao time | A TARDE

Mesmo com dificuldades, o Bahia derrotou o Fluminense por 1 a 0 e fez valer seu mando de campo. Com o resultado, o Tricolor deu um salto na tabela e se afastou do Z-4. Agora ocupa a 13ª posição, com 37 pontos somados. O jogo marcou o retorno do meia Cauly.



"No jogo contra o Cruzeiro teve um lance que eu senti e fiquei muito limitado. Infelizmente não deu pra continuar. Não foi um susto, nem nada. Vimos no resultado que deu uma lesão, mas era um músculo tão importante. A gente conseguiu trabalhar bem esses dias intensivamente pra estar preparado para este jogo, que era o que eu queria e o clube também", comentou o meia na zona mista da Arena Fonte Nova.

O Tricolor de Aço chegou à marca de três triunfos seguidos em casa. Dos sete jogos restantes no Brasileiro, quatro serão na Arena Fonte Nova. Cauly falou da importância de atuar diante da fiel torcida.

"Sabemos que, dentro de casa, temos um apoio muito grande da nossa torcida. Temos que trazer isso para o nosso lado, para dar mais confiança, dar mais força dentro de campo. Dentro de casa a gente tem que ganhar. É muito bom jogar aqui, muito especial. Temos que criar uma força para que não fique fácil para qualquer adversário que venha aqui", destacou.



"É chato ficar de fora. Sempre queremos ajudar o grupo. Foi um jogo grande que eu queria ter participado e não pude. Estamos tendo uma sequência de muitos jogos. Temos que ter cuidado para não ter uma lesão grave e ficar de fora do campeonato. São só mais sete jogos que temos que dar o máximo para alcançar nosso objetivo. E é isso que a gente vem fazendo. Hoje fiquei feliz de voltar a jogar, ajudar o grupo e sair com o triunfo é especial", afirmou o meia.

O Bahia agora volta a campo no próximo sábado, 4, às 19h, contra o Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.