Só falta assinar! Ratão tem duração de contrato com o Bahia definida

O Bahia deve anunciar mais um reforço para o ataque a qualquer momento. O atacante Rafael Ratão, de 27 anos, que estava no Toulouse, da França, desembarca na noite desta terça-feira, 25, em Salvador para fazer exames e assinar contrato com o Tricolor.

Em contato com a equipe de reportagem do Portal MASSA!, um integrante do staff de Ratão afirmou que o jogador vai assinar um vínculo de três temporadas e meia.

O atacante de beirada Rafael Ratão chegou ao Toulouse na temporada 2021/2022, na época, ele fez 28 jogos, marcou 13 gols e deu duas assistências. Na última temporada, o jogador fez 34 partidas, e somou seis bolas na rede e quatro passes para gol.

Anteriormente, Ratão atuou pelo Slovan Bratislava, da Eslováquia, clube no qual atuou entre as temporadas de 2018/2019 até 2020/2021. Por lá, ele fez 90 jogos e marcou 32 gols.

Ratão passou ainda por Zorya (Ucrânia) e Albirex Nigata (Japão). No futebol brasileiro, ele atuou por: Oeste, Grêmio Novorizontino, Luverdense, Atlético Tubarão, Náutico, Guaratinguetá, Ponte Preta, Penapolense e Boa Esporte. Além de ter começado na base do São Paulo.

Essa é a terceira contratação oficial do Bahia nesta janela. Antes de Ratão, os laterais Gilberto e Camilo Cándido foram anunciados. Luciano Juba, que tem pré-contrato com o Tricolor, ainda vive um imbróglio.

O Bahia é o 17º colocado da Série A do Campeoanto Brasileiro e vive situação delicada na tabela. O time de Renato Paiva volta a campo neste domingo, quando enfrenta o São Paulo às 11h, no Morumbi.