Sob chuva, Bahia volta aos treinos com participação de garotos da base

O elenco do Bahia realizou mais um treinamento na tarde desta quinta-feira, 21, debaixo de chuva no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo. Com a participação de alguns garotos da base, o grupo realizou atividades físicas e técnicas.



Antes de ir a campo, os jogadores foram ao auditório para assistir a uma para apresentação de vídeos sobre o próximo adversário, o Cruzeiro, líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B. No campo, após o aquecimento, foi realizada atividades técnicas com foco na troca de passes e manutenção da posse de bola.

Após essa primeira parte do trabalho, os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante do CRB realizaram atividades complementares na academia e fisioterapia.

No segundo momento, o técnico Enderson Moreira promoveu um treino coletivo, que contou com a participação dos atletas da base Rayan, Sidney e Yuri nos treinamento tático. Recuperado de lesão, Emerson Santos participou normalmente de toda a atividade.

As ausências ficaram por conta dos meio-campistas Patrick e Marco Antônio, que realizaram tratamento na fisioterapia. O elenco do Tricolor de Aço volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, 22.