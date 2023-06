Sob chuva forte, Bahia treina finalizações para jogo contra o Cruzeiro

O Bahia segue em preparação para encarar o Cruzeiro neste sábado, 10, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo debaixo de chuva intensa, o Tricolor treinou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta quinta-feira, 8, feriado de Corpus Christi.

Após o pré-treino na academia, os atletas encararam a chuva, foram para o campo e se dedicaram ao treino de finalização sob o comando do técnico Renato Paiva.

Na sequência, foi realizado um treino tático com a provável equipe titular. Os trabalhos de bolas paradas ofensivas e defensivas encerraram a sessão de treinamento.

Alguns jogadores tiveram programações específicas. Os zagueiros Marcos Victor e Raul Gustavo realizaram exercícios na academia e no campo. Já Biel, Matheus Bahia, Yago Felipe e Jacaré ficaram sob cuidados da fisioterapia.

A Arena Fonte Nova será o palco do duelo entre Bahia e Cruzeiro, às 18h30, deste sábado, 10. Antes da partida, o Tricolor preparou um evento de pré-jogo com diversas atrações para todas as idades.