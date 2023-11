Suspenso, Camilo Cándido desfalca o Bahia contra o Athletico | A TARDE

Para o jogo contra o Athletico-PR, neste domingo, 12, às 18h na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni terá o desfalque do lateral-esquerdo Camilo Cándido. O defensor foi expulso na derrota para o Cuiabá e terá que cumprir suspensão.

Cándido foi advertido aos 19 minutos do primeiro tempo de jogo. Ele tentou evitar o gol do atacante Jonathan Cafu utilizando o braço. O juiz Felipe Fernandes de Lima aplicou o cartão vermelho de imediato. Para a vaga, Matheus Bahia e Ryan são as opções no setor.

A derrota por 3 a o para o Cuiabá complicou o Esquadrão. O time azul, vermelho e branco estacionou na 15ª posição, com 37 pontos ganhos. A equipe pode entrar na zona de rebaixamento, a depender do andamento da rodada.