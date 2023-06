Suspenso, Ryan desfalca o Bahia contra o Palmeiras

O técnico Renato Paiva terá um problema no setor defensivo do Bahia para o jogo contra o Palmeiras. O lateral-esquerdo Ryan foi punido com o terceiro cartão amarelo e está suspenso da partida na Arena Fonte Nova.

Vale ressaltar que Jhoanner Chavez está em recuperação de lesão no tornozelo e não tem previsão de retorno. Já Matheus Bahia é outro que está no departamento medico, acometido de uma lesão muscular e segue em tratamento.

O Bahia terá aproximadamente 15 dias para se preparar para o jogo contra o Palmeiras. O duelo contra os paulistas está marcado para o próximo dia 21 de junho, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, Bahia segue na 15ª colocação, agora com nove pontos somados.