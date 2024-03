Tá difícil? Thaciano resolve: Meia é o rei dos gols importantes | A TARDE

Após badaladas contratações neste início de temporada, a torcida imaginou que Thaciano poderia perder espaço no elenco, mas devido a sua polivalência e poder de decisão, o camisa 16 tem se consolidado cada vez mais na equipe de Rogério Ceni. Na noite desta quarta-feira, 6, o meio-campista foi o autor do gol do triunfo tricolor contra o Ceará, no Castelão, que garantiu o Bahia na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste.

Ao final da partida contra o Ceará, Ceni destacou as características do atleta durante coletiva: "O Thaciano não é o cara que dribla, não é o cara que mais salta, mas é o cara que melhor reúne todos os aspectos. É o cara que é nota sete em tudo. Reúne várias características e precisa ser muito valorizado. Quando eu preciso dele aberto, de pé trocado, ele faz. É um jogador muito útil. Faz todas as coisas bem. E o principal, ajuda na hora de marcar. Nunca se entrega. Ele só sai quando está já sem condições. E está em um ano muito especial. Talvez seja nossa principal peça nesses 13 jogos".

Em 2024, Thaciano já balançou as redes em quatro oportunidades, se aproximando da marca do ano passado, quando marcou seis gols. Entretanto, uma coisa não muda: a importância dos gols marcados pelo meio-campista.

Isso porque nesta temporada, o camisa 16 marcou apenas em jogos considerados importantes e contra rivais regionais. Contra o Sport, abriu o placar do triunfo por 2 a 1. Posteriormente, marcou o gol do empate na derrota para o rival Vitória. Já os dois gols mais recentes literalmente colocaram o Bahia na liderança do Nordestão de 2024, já que foi o autor do único gol do jogo contra o CRB, e o que garantiu os três pontos contra o Ceará, nesta quarta-feira, 6.

Entretanto, a importância dos gols marcados por Thaciano não é algo de 2024, já que desde o ano passado, o jogador tem sido responsável por marcar em partidas cruciais para a sobrevivência do Esquadrão.

No jogo contra o Vasco, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Bahia estava pressionado após perder as duas primeiras partidas da competição, e foi Thaciano que desafogou o clube naquele momento, ao marcar o gol solitário do triunfo tricolor, em São Januário. Mais para frente no campeonato, o camisa 16 foi o responsável pelos três pontos conquistados contra o Palmeiras, dando fim a uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão.

Mesmo não marcando mais gols que garantiram triunfos para o Tricolor de Aço em 2023, Thaciano ainda foi responsável por marcar em vitórias importantes do clube na luta contra o rebaixamento, a exemplo dos jogos contra Coritiba e Atlético-MG, balançando as redes uma vez, e contra o Corinthians, marcando duas vezes de pênalti.