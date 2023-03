"Temos essa cobrança interna", diz o zagueiro Gabriel Xavier

Depois da chegada à cidade de Itajaí, em Santa Catarina, antes de ir para o treino desta terça-feira, 7, o zagueiro Gabriel Xavier respondeu algumas perguntas da imprensa em uma entrevista coletiva. O atleta iniciou falando sobre a cobrança que o Bahia vem recebendo da torcida para que a equipe pare de sofrer muitos gols.

"Temos essa cobrança interna nossa, da linha defensiva. Acho que a gente precisa buscar essa constância de fazer jogos sem sofrer gols. Estamos trabalhando para isso. O professor sempre após os treinos nos chama para ver vídeos, fazer treinamentos extra, para que a gente se aprimore nesse ponto. Com certeza estamos evoluindo. No Ba-Vi formamos uma linha que não havia jogado junta neste ano, mas isso também não é desculpa. Estamos fazendo o nosso máximo para poder trabalhar e fazer os jogos sem sofrer gols", disse o zagueiro.

Gabriel Xavier também falou o que o Tricolor precisa fazer para se classificar para a 3ª fase da Copa do Brasil.

"Sabemos o que nós temos que fazer. Com certeza o professor vai nos passar vídeos sobre o sistema do adversário. Sabemos que precisamos fazer uma partida consciente, sem sofrer gols, uma partida segura, sem sofrer sustos, e as oportunidades que tivermos temos que fazer os gols e consequentemente concluir com a classificação", explicou o jovem atleta.

Camboriú e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 19h, no Estádio Eduardo Zeferino Tiago, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis.