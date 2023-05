"Temos que levantar a cabeça", diz Biel após derrota contra o Inter

O Bahia perdeu novamente nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi superado pelo Internacional, no Beira-Rio, pelo placar de 2 a 0. Em entrevista após a partida, o atacante Biel lamentou o resultado longe de Salvador e projetou a decisão desta quarta-feira, 31, contra o Santos, pela Copa do Brasil.

"Complica muito, pois temos uma decisão na quarta. Agora, temos que levantar a cabeça, fazer uma grande partida na quarta-feira e sair com a classificação", disse Biel ao canal Premiere.

Com o resultado, o Bahia manteve os sete pontos e caiu para a 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento para a Série B, que atualmente conta com Coritiba, América-MG, Vasco da Gama e Goiás. O Inter chegou aos 10 e subiu para a 12ª posição na tabela de classificação.

Pelo Brasileirão, o Bahia entra em campo para enfrentar o Fortaleza, no dia 3 de junho, às 16h. O duelo será realizado na Arena Castelão.