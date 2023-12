Thaciano diz que segue no Bahia e exalta torcida: "não perdeu a fé" | A TARDE

Autor de um gol e de assistência em outros dois gols do triunfo do Bahia sobre o Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 7, em partida válida pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Thaciano disse que pretende cumprir seu contrato com o clube, até 2025.

"Tenho contrato e vou seguir. A gente sabe que precisa melhorar, mas hoje não é dia de falar disso, mas de exaltar a torcida", afirmou o meio-campista tricolor, em entrevista ainda na Fonte Nova.

Com passagem anterior no Bahia em 2021, ano em que, por conta da pandemia de covid-19, não pôde jogar na Fonte Nova com torcedores, Thaciano exaltou a torcida e agradeceu o apoio.

"Gratidão à torcida, pois mesmo [com o Bahia] oscilando na competição, em nenhum momento nos deixou de lado. Cobrou, incentivou e não perdeu a fé, e a gente também não. Fomos premiados, foi luta, foi Bahia. Agora é descansar, pois foi uma temporada de oscilação, e isso sobrecarrega a gente", disse o meio-campista do Esquadrão de Aço.