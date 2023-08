Thaciano foca no Atlético-MG: "Pontuar para sair dessa fase incômoda"

Após bater o América-MG em casa, o Bahia precisa seguir pontuando para se afastar da zona do rebaixamento. O próximo compromisso do Esquadrão será contra o Atlético-MG, às 11h, no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão. O meia Thaciano demonstra confiança em uma boa atuação do Tricolor em Belo Horizonte.

"É um jogo como todos os outros de suma importância pra gente no Campeonato. Depois de uma sequência não tão boa que a gente tava vindo. Depois do triunfo em casa contra o América-MG, agora é pontuar para sair dessa fase incômoda", disse o camisa 16 em coletiva.

O Bahia mostrou bom volume de jogo na última partida. Por isso, Thaciano acredita que o time deve manter a mesma maneira de jogar para encarar o Galo.

"Continuar nosso jogo. A gente tem a nossa conversa interna de que sabe a força que a gente tem no treinamento. Temos que continuar com nossa pegada, no foco para fazer uma boa partida", disse.

O time azul, vermelho e branco conta com caras novas como Camilo Cándido, Gilberto e Rafael Ratão. Para Thaciano, os novos reforços melhoraram a qualidade da equipe.

"Sempre bom. Isso fortalece o grupo. São jogadores de qualidade, que chegaram para somar, para ajudar e que vem para dar força para o grupo, para que a gente possa alcançar nosso objetivo ao final da temporada", explicou.

O Atlético-MG vem de eliminação para o Palmeiras na Taça Libertadores. Apesar deste revés, Thaciano alerta sobre a grandeza do adversário e que vem de ânimo renovado, após vencer o São Paulo na última rodada.

"O Atlético é um grande clube. No último jogo do brasileiro, fora de casa conseguiram o triunfo contra o São Paulo fora de casa. A gente sabe da força deles dentro de casa. Tem que estar muito preparado, muito esperto para fazer uma boa partida", revelou.

Versátil, Thaciano é um jogador que pode atuar tanto no setor de marcação quanto na parte ofensiva. Ele revelou que dialoga com o técnico Renato Paiva, que sabe qual é a sua preferência no campo.

"O Paiva sabe onde eu gosto de jogar e onde posso render mais. A gente sempre vem trocando ideia nessas posições. Eu me sinto bem também, ele me cobra para melhorar. Naquilo que ele me usar eu vou estar preparado para executar da melhor forma", concluiu.