Time da Rússia tem interesse em tirar o atacante Ademir do Bahia

O Krasnodar, time da Rússia, está de olho na contratação do atacante Ademir, do Bahia. A informação foi divulgada na imprensa russa, que afirmou que o interesse do clube em contar com o brasileiro é grande. O jornalista russo-brasileiro Fábio Aleixo, especialista em futebol russo, também noticiou.

Segundo fonte da imprensa russa, o Bahia não está disposto a vender o jogador, mas o Krasnodar deve fazer uma oferta para tentar convencer o Tricolor a mudar de ideia e negociar o atacante.

Ademir chegou ao Bahia em abril deste ano e tem contrato até dezembro de 2025. Com a camisa tricolor ele disputou 19 jogos entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, marcou um gol e deu duas assistências.

Além de Ademir, o Bahia conta com Biel, Jacaré, Arthur Sales, e o recém contratado Rafael Ratão para atuar nas pontas. Kayky, que vinha em bom momento, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode ficar fora da temporada.