Time feminino do Bahia fecha com mais três jogadoras; saiba quem são | A TARDE

O time feminino do Bahia segue se reforçando para a temporada 2024. O clube anunciou oficialmente a lateral-esquerda Thais Prado, a meia Treyci e a zagueira panamenha Wendy.

Revelada na Portuguesa, a lateral Thais Prado tem 29 anos e seu último clube foi o Athletico-PR, onde estava desde 2020.

Treyci tem 25 anos e se profissionalizou no Criciúma. Ela acumula passagens por Napoli-SC e Athletico-PR. Nas duas últimas temporadas defendeu o Botafogo, onde esteve em campo 31 oportunidades.

Já Wendy vai atuar pela primeira vez no futebol brasileiro. Ela era jogadora do América de Cali-COL, onde estava nas duas últimas temporadas. Ela disputou a Copa do Mundo feminina de 2023 e entrou em campo em três partidas.

Antes, o Esquadrão já havia oficializado as contratações da goleira Yanne, a meia Luana e da lateral-esquerda Liriel. O elenco Tricolor segue preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro.