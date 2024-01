Time feminino do Bahia se reapresenta na Cidade Tricolor | A TARDE

O elenco feminino do Bahia retornou as atividades. As jogadoras estiveram presentes na Cidade Tricolor, na manhã desta segunda-feira, 15, onde deram início aos trabalhos de pré-temporada. Inicialmente, as Mulheres de Aço foram submetidas aos procedimentos habituais, como testes físicos e exames médicos.

“Nessa pré-temporada a gente faz todos exames físicos para avaliar a saúde delas. Então a gente faz exames laboratoriais, exames de ecocardiograma, teste de forço, odontológico. E amanhã fazemos testes físicos e avaliações funcionais para avaliar todas as variáveis físicas dessas atletas para que elas iniciem a temporada de forma mais segura e para que a gente consiga ter uma temporada rica, com muita performance e prevenções de lesões”, explicou Arivan Gomes, coordenador de Saúde e Performance do Esquadrão.

As Mulheres de Aço retornam as atividades nesta terça-feira, 16, no CT Evaristo de Macedo, onde darão continuidade aos testes físicos e a bateria de exames. Elas farão o primeiro trabalho em campo com a treinadora Lindsay Camila nesta quarta-feira, 17.

Do elenco campeão estadual de 2023, 14 atletas foram mantidas no grupo: a goleira Lorrana, as zagueiras Aila, tricampeã e capitã, Tchula e Ariely. As laterais Dan (direita) e Mila Santos (esquerda), as meia-campistas, Lane, Suelen, Kaiuska e Vilma. E as atacantes Juliana, vice-artilheira estadual, Ellen, Ary e Miúda. As jogadoras terão vínculo válido até o fim de 2024.

O time feminino do Bahia terá como principal desafio no primeiro semestre a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro.