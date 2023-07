Torcida do Bahia recepciona jogadores com festa antes de jogo decisivo

Os jogadores do Bahia tiveram uma grande recepção ao chegarem na Arena Fonte Nova na noite desta terça-feira, 4, para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. A torcida tricolor fez uma bonita festa na chegada do ônibus com a delegação para demonstrar apoio ao time que não vem bem no Brasileirão.

Com direito a bandeirões, fogos de artifícios, nuvem de fumaça e muitos cânticos, a torcida do Bahia deu um verdadeiro show e mostrou que apoio não vai faltar nas arquibancadas. A festa foi tão grande que os atletas desembarcaram do ônibus ainda fora da Arena Fonte Nova e entraram a pé no estádio.

O clima é de decisão e a bola rola para Bahia e Grêmio a partir das 21h. Confira abaixo alguns momentos da festa tricolor na chegada da equipe:

null Reprodução | @sodelatorre

null Reprodução | @sodelatorre