Treino desta sexta-feira foi focado em posse de bola

O grupo de jogadores do Bahia, se reapresentou nesta sexta-feira, 18, e começou a jornada no auditório e logo depois participaram de uma atividade na academia, depois no campo 2, no começo, eles se dedicaram a uma atividade focada na posse de bola.

A posteriormente, o grupo foi separado em duas equipes para a segunda parte do exercício. Enquanto uma equipe se concentrou em práticas de finalização, a outra recebeu orientações em um treinamento especializado voltado para o sistema defensivo.

Renato Paiva, revelando sinais da possível formação inicial, empregou os minutos finais da sessão de treino para conduzir uma atividade tática em espaço amplo, seguida por uma sessão de aperfeiçoamento de jogadas de bola parada.

Enquanto isso, o lateral direito André concentrou seus esforços na sala de musculação e nas sessões de fisioterapia.

A preparação final antes da partida contra o Red Bull Bragantino acontecerá no sábado, 19, também pela manhã, no centro de treinamento Evaristo de Macedo.