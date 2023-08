Tricolor perde Cauly, um dos seus principais atletas na temporada

Não há nada de ruim que não possa piorar. Depois da derrota amarga para o Botafogo, líder da Série A do Brasileiro, o Bahia vai ter a sequência de partidas que, até aqui, será a mais importante da equipe na temporada. O Bahia enfrentará adversários diretos na luta pela permanência na Elite.

Esse desafio já era alarmante antes, mas agora até o torcedor mais tranquilo do Esquadrão vai roer as unhas em preocupação: o jogador Cauly, um dos destaques do elenco em 2023, teve lesão confirmada e não irá a campo contra o Vasco da Gama, neste domingo.

O meio-campista, peça fundamental do esquema ofensivo do time, foi substituído com dores no joelho direito no último jogo da equipe, contra o Botafogo, no Nilton Santos. O jogador saiu de campo ainda no início da segunda etapa para evitar maiores complicações e o Departamento Médico do Bahia tinha esperanças de que não fosse nada grave.

Jogador decisivo

Não por acaso, Cauly é um dos jogadores do Bahia que mais moral tem com a torcida. Nos jogos em que a atuação do Esquadrão de Aço encheu os adeptos de orgulho e esperança, o meia influenciou diretamente nos resultados.

Na partida em que o Bahia mais convenceu no Brasileirão, a goleada contra o RB Bragantino pela 20ª rodada, Cauly foi quem mais se destacou. Na ocasião, marcou um gol e deu uma assistência. Nesse ano, o jogador soma oito gols pelo Tricolor e marcou em 20% dos jogos em que atuou (7).

E não é só o torcedor quem gosta do atleta, já que ele é também um dos homens de confiança do professor Renato Paiva — o atleta disputou, ao todo, 35 partidas no ano. Inclusive, logo após o jogo do qual saiu com dores, em entrevista coletiva, o treinador português tratou de citar que o camisa 8 é peça chave no seu padrão de jogo.

“Que não seja nada grave [a lesão] mas, de fato, é verdade que o Cauly tem sido muito importante à nossa manobra ofensiva, criador, finalizador... uma pena, mas é o que é”, disse.

Quando volta

Ontem, o Bahia confirmou a lesão do jogador e já informou que foi imediatamente iniciado o período de tratamento para a lesão de Cauly, no CT Evaristo de Macedo.

Para o tipo de dano no joelho que sofreu, o tratamento médico pode ser cirúrgico ou não, sempre com a realização de fisioterapia.

Segundo apuração com a assessoria da equipe, não será preciso que o atleta seja submetido a nenhuma operação. Nesse cenário, Cauly deve estar apto para voltar a campo entre três e quatro semanas — o que faria ele ficar de fora de, no mínimo, três partidas. No melhor dos cenários, o meia poderia ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, no dia 1º de outubro.

Por meio de publicação em rede social, o jogador se pronunciou sobre o ocorrido. “Infelizmente, em um momento tão importante da temporada, precisarei ficar de fora alguns dias. Mas faz parte do futebol. Agora, é focar na recuperação pra voltar ainda mais forte. E o quanto antes. Logo, logo estaremos juntos outra vez”, escreveu Cauly.

Quem substitui?

Dado o cenário alarmante, o torcedor tricolor se pergunta quem Paiva levará a campo para suprir essa ausência relevante. Há de se pontuar que, embora Cauly vá ficar de fora por alguns dias, o camisa 10, Biel, que ficou três meses afastado por lesão na coxa, voltou a campo na última rodada.

Tudo bem que os jogadores têm posições diferentes durante a partida, mas é preciso ressaltar que ambos têm a característica de puxar a responsabilidade para si e não se esconder em jogos difíceis.

Dito isto, o Bahia certamente dependerá de um retorno muito inspirado de Biel para ser competitivo nos próximos confrontos. E para a posição específica no meio campo, Léo Cittadini provavelmente será o escolhido pelo treinador.

O Superman tricolor continuará os treinamentos durante a semana pensando no jogo contra o Vasco, 18º colocado, que ocorrerá às 18h30, diante da torcida, no domingo.

