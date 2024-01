Tricolores recebem Everton Ribeiro no aeroporto: “espírito campeão” | A TARDE

Contratação mais comentada do futebol brasileiro nesta primeira semana de janeiro, o meia Everton Ribeiro é esperado por torcedores do Bahia no Aeroporto Internacional de Salvador, no final da manhã deste domingo, 7. Em conversa com o Portal A TARDE, muitos dos tricolores, que vieram acompanhados de suas famílias, falaram sobre suas expectativas com o novo camisa 10 do time.



“O Bahia aprendeu com os erros de 2023 e está trazendo um cara que tem perfil de campeão. Ele vai fazer com que o próprio grupo adquira o mesmo espírito de vencedor. A gente tem um 2024 muito promissor”, afirmou Jamerson Gonçalves.

Jamerson disse ainda que seu filho, que estava com ele no aeroporto, terá uma juventude mais feliz com o Bahia do que ele. “Fico muito feliz que eu vou poder acompanhar junto. Com certeza a gente está indo para um patamar muito diferente”, disse.

Outra criança que espera fazer parte de uma geração vencedora é o estudante Mosias Santos, que também foi recepcionar o novo 10 do Bahia em sua chegada a Salvador. “Com a contratação de Everton Ribeiro e de mais outros jogadores, a gente vai ter uma evolução no time que a gente não teve no ano passado. Chegaremos entre os cinco primeiros, garantindo uma vaga pelo menos na Pré-Libertadores”, disse o jovem.

Uma das maiores famílias no aeroporto foi a de Gilliard Borges, que levou esposa, dois filhos, mãe e sobrinho. “É muita emoção, há tempo que a gente esperava o Bahia trazer um grande nome do futebol brasileiro e mundial”, disse.

“Everton Ribeiro já ganhou vários títulos brasileiros e internacionais e é um jogador de Copa do Mundo. É uma emoção muito grande viver esse momento com o Bahia e vem muito mais coisas boas por aí. Bora Baêa”, concluiu Gilliard.