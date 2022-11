“Vai ser um clube bem mais competitivo“, diz Bellintani sobre Bahia

Aliviado com o retorno do Esporte Clube Bahia para a série A do Campeonato Brasileiro, o presidente Guilherme Bellintani diz que a vitória do Tricolor de Aço serviu para cicatrizar “uma ferida aberta” que ele tinha com a torcida: “Estamos devolvendo o Bahia para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído”. Para o dirigente do clube, que está à frente da negociação com o City Football Group, “a grande força do Bahia é a torcida que tem”. “Quando eu assumi, tinha 14 mil sócios, hoje já somos 45 mil praticamente”. Questionado sobre rivalidade e a guerra entre as torcidas, Bellintani disse que “o poder público deve ser mais rigoroso do que tem sido”. Confira:

Vamos começar o nosso papo falando sobre o retorno do Bahia para a Série A. Ha muito o que comemorar, Bellintani?

Eu diria que a gente está devolvendo o Bahia para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Então, tem o que comemorar, sim, mas eu diria que é mais alívio do que felicidade. Eu tinha essa ferida aberta com a torcida, eu acho que o que aconteceu foi um fato completamente fora da curva. O Bahia tinha planejamento, tem tamanho o suficiente para ter se mantido na Série A e se mantido bem, mas circunstâncias externas e internas levaram ao rebaixamento. O que a gente faz agora é recolocar o Bahia na linha normal, no caminho normal. Então, o acesso à Série A tem esse sentimento para mim. É felicidade? Sim. Mas, acima de tudo, um grande alívio.

Apesar da vitória e o retorno à série A, foi possível perceber a queda de rendimento do time na reta final, sendo classificado só na última rodada e em 4º. lugar. O que fica de lição de melhoria desse período?

Eu diria que qualquer um de nós se contássemos no começo do campeonato que a gente iria ficar todas as rodadas, da primeira à última, no G4 e apenas uma delas em 4º lugar, todas as outras em 1º, 2º ou 3º... A minha análise é de que fizemos uma grande Série B, inclusive com uma Série B com times como Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Então, uma Série B das mais fortes de toda a história, e nós nos mantivemos o tempo todo no G4. Lógico que o time passa por oscilação e é sempre assim. É impossível que um time tenha um rendimento linear durante todo o campeonato. A nossa oscilação foi no final, mas o que a gente fez durante toda a competição foi suficiente para segurar o acesso. Terminamos em 4º, mas em campo terminamos em 3º, porque o Vasco só nos passou por uma decisão esdrúxula do Tribunal de Justiça Esportivo, que deve ser revisada, inclusive.

Como está o planejamento para a próxima temporada, competições que você considera prioritárias? Claro que Série A e Copa do Brasil são as mais importantes, mas tem antes o Baiano e Copa do Nordeste…

A gente vai fazer um planejamento, é que agora está esperando muito a decisão da SAF. No próximo dia 3 de dezembro, a gente vai ter a assembleia da SAF, que deve decidir pelo City Football Group. E a partir daí caberá ao Grupo City as decisões de contratação, de planejamento, de pessoas, enfim. Toda decisão vinculada ao futebol.

A gente está falando de Campeonato Baiano, de Copa do Nordeste também... Como o Bahia pretende disputá-las? Usará time B nas regionais? O que é que já tem de planejamento?

A ideia que a gente tem a princípio, pelo que a gente tem conversado até aqui, é que a gente tem um elenco de cerca de 30 atletas que se revezem na competição. Não vamos fazer o Sub-23, mas vamos em alguns momentos jogar com times alternativos, porque o calendário do primeiro semestre é um calendário muito duro, muito corrido, e um elenco curto não é o suficiente para enfrentar todas as competições.

O retorno do Bahia marca a boa fase e a chegada do grupo City para fazer a gestão do clube. Qual sua expectativa e como se dará esse processo?

É uma decisão que o sócio ainda tem que tomar. Não é uma decisão tomada ainda. A gente trouxe uma proposta que eu entendo que é uma proposta muito bem estruturada, de investimento histórico, e com um grupo que é o maior grupo de futebol do mundo. Hoje nós conseguimos alcançar, atrair um parceiro que qualquer clube do Brasil teria orgulho de se relacionar. E é uma referência no mundo inteiro. Não só para o Bahia mas para o estado da Bahia. É algo realmente valioso. A nossa expectativa é a melhor possível, mas a gente aguarda ainda a posição do sócio, a tomada de decisão do sócio, que deve acontecer no dia 3 de dezembro.

Qual a expectativa de investimento e o que muda na realidade do Esporte Clube Bahia com essa chegada do Grupo City?

O nosso contrato prevê um investimento de aproximadamente 1 bilhão de dólares, mas esse investimento é a referência do contrato como investimento mínimo. A gente tem a segurança de que pelo projeto que a gente vem discutindo, pelo que eles vêm apresentando para a gente, o investimento ao longo de 15 anos será certamente maior do que isso.

Dentro desse processo, o que temos de verdade sobre as notícias que estão circulando de que o fundo Mubadala (que controla o City e comprou a Refinaria de Mataripe) está querendo assumir o controle da Arena Fonte Nova, o que é estratégico, por ser o mando de campo do clube?

Na verdade, o fundo Mubadala não tem relação com o Grupo City. Ele é um fundo que tem outros negócios, mas ele não tem nenhuma relação com o Grupo City. O City é formado por dois outros fundos, ele não é composto pelo fundo Mubadala. Agora, lógico que quando um grupo como o City se aproxima do Bahia e faz uma parceria com a SAF, o grupo sim pode se interessar eventualmente por uma aquisição ou por aprofundar parceria do estádio, da Fonte Nova. Mas esse é um ponto ainda muito inicial e que não deve nem ser discutido nesse primeiro momento. O foco agora é concluir a aprovação da SAF e fechar a transação com o grupo.

Está sendo feito algum trabalho de diálogo com a própria torcida, que garanta a efetivação e aprovação dessa parceria, já que promete ser tão benéfica para o clube?

Sim. A gente tem feito um processo que é o mais transparente possível, abertura em todas as extensões, conselheiros e comissões do conselho fazendo uma análise muito profunda, muito profissional. Os conselheiros debatendo isso em alto nível, e os sócios também, por meio dessas entrevistas, lives, documentos apresentados no site. O que a gente quer é que o sócio entenda que é uma decisão definitiva para o clube, e sendo assim deve ser muito pensada e estudada. Até porque, a grande riqueza do Bahia é a torcida que tem.

Mas nem tudo são flores no Bahia. Temos a questão polêmica das ações da sua gestão contra o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, recentemente expulso do clube após votação entre os sócios. O que temos de informação desse caso?

A gente concluiu agora o processo de desligamento do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho. Foi votada em Assembleia e com 99% os sócios decidiram pelo desligamento dele do quadro de sócios, que é fruto de todo o processo que vem sendo feito desde 2013, quando a gente conseguiu a intervenção no clube, e a gente passou a ter um clube mais planejado, racional, sem interferência pessoal na gestão do clube, sem nada que pareça pouco ético ou republicano.

A torcida do Bahia pode ter fé e expectativa de que vai voltar a sorrir, Bellintani?

Com certeza. Essa é nossa perspectiva. É lógico que um projeto como esse vai sendo amadurecido aos poucos, a gente não vai vender milagre aqui. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, e será cada vez mais difícil com o incremento das SAFs. O que a gente sabe é que o Bahia fazendo a SAF vai ser um clube bem mais competitivo do que é hoje, mas não tem milagre. O processo vai ser construído ao longo do tempo.

Além do Esporte Clube Bahia, tem outros clubes no Brasil que também têm mudado o processo de gestão. Como é que você enxerga esse novo momento do futebol brasileiro e a busca por esse processo de profissionalização a partir de grandes investimentos?

Acho muito positivo. É um processo que vem de fora para dentro, com investidores estrangeiros se aproximando do país, com a formação da liga, com a formação da lei do mandante. E também de dentro para fora com a profissionalização dos clubes, com cada vez mais os clubes tendo uma noção exata de não gastar mais do que recebe, de controlar suas dívidas. Acho que o futebol brasileiro está passando por um momento muito interessante.

E a rivalidade com o Vitória? Os times só têm de certo mesmo a disputa no Baiano e talvez na Copa do Nordeste se o Vitória avançar na fase de acesso… Como você vê hoje a rivalidade com o principal adversário do estado?

Eu acho que a gente vê com resenha. Com aquela brincadeira e a disputa positiva de campo e das mesas de bares. Mas eu também olho com profissionalismo, com uma visão muito racional das coisas. Tenho uma relação excelente com Fábio Mota, que é presidente do Vitória, e a gente tem procurado construir coisas juntos, seja na Liga do Nordeste, seja na Liga de Futebol Brasileiro, ou até mesmo aqui no Campeonato Baiano. A gente conversa muito e eu tenho uma relação excelente com o Vitória. Agora, dentro de campo e na mesa de bar, é futebol e resenha.

Que precauções estão sendo tomadas para evitar a “guerra” entre as torcidas organizadas, que este ano teve episódios lamentáveis?

É um assunto que já está entregue ao poder público. Eu acho que realmente é uma coisa bastante lamentável, que afasta as famílias, as crianças, afasta as pessoas em geral do estádio. Eu acho uma pena e acho que o poder público pode e deve ser mais rigoroso do que tem sido na guerra entre as torcidas.

Também no quesito violência da torcida, que lições ficaram do episódio do ataque ao ônibus do Bahia que feriu gravemente o goleiro do clube?

Para nós ficou a lição de que a gente tem que exigir mais do poder público o rigor não só da lei, mas da aplicação. Depois daquilo tudo, a gente ter um resultado que gera um dano corporal leve. Assim, é realmente um absurdo. O que houve foi uma tentativa de homicídio que infelizmente foi classificada de uma maneira muito leve e muito condescendente. Isso gera uma sensação de impunidade e que fatalmente incentiva outros casos desse tipo. A gente se posiciona muito claramente sobre isso, e para mim foi um absurdo.

Quando você assumiu o Bahia, existia uma realidade e uma desmobilização por parte da torcida. Como você vê o diálogo hoje com os torcedores e a expectativa justamente para essa nova fase que vai entrar a partir de agora?

Eu acho que a grande força do Bahia é a torcida que tem. Quando eu assumi, tinha 14 mil sócios, hoje a gente já são 45 mil praticamente. Estamos voltando muito perto do número pré-pandemia. Isso é a gente ser capaz de mobilizar a torcida para crescer junto com o clube e também de fazer um programa de sócios mais robustos como nós fizemos, com vantagens, com camisa gratuita, pela metade do preço e uma série de outras vantagens. Eu acho que o Bahia é da torcida e consequentemente a torcida é o grande tesouro que o Bahia tem para acompanhá-lo no crescimento.

A gente vai entrar agora no período de Copa do Mundo. Você acredita que esse processo do campeonato internacional fortalece também as bases e a formação dos jogadores no Brasil, sobretudo na Bahia?

Acho que sim. A Copa do Mundo acontece só a cada 4 anos e tem um simbolismo muito grande. Acho que uma Copa do Mundo vitoriosa para o Brasil gera sempre uma atratividade maior para o esporte, para o futebol e um holofote maior no Brasil para o mundo. Eu acho que tudo isso tem impacto nos clubes, tem impacto no campeonato brasileiro, tem impacto no valor de mercado dos atletas brasileiros. Então, é muito positivo. É lógico que é uma competição muito difícil, mas a gente vai estar aqui torcendo, não só porque é nosso país, mas também porque tem impacto positivo no mercado do futebol.

Além de gestor do Bahia, você também é um ator político, que já teve funções públicas e dialoga com os dois principais grupos políticos do estado. Você tem alguma aspiração, pensa em retomar atividades na área da política e na administração pública?

Eu tenho boas lembranças do tempo que eu vivi, 5 anos como secretário de turismo e cultura, depois como secretário de educação, me orgulha muito o trabalho que a gente fez lá. Não só eu, como toda a rede municipal de educação que é brilhante, tem professores que amam o que fazem, que me ajudaram a transformar a educação de Salvador. E depois como secretário de urbanismo. Eu tenho grandes lembranças desses momentos, eu adoro a minha cidade, eu vivo aqui. Lógico que quando eu penso nisso tudo, eu penso que algum dia eu posso voltar a participar de algum jeito da gestão pública, seja de forma direta, de certa forma como um ator político mais direto, seja como empresário, como próprio presidente do Bahia, ajudando no que eu puder no desenvolvimento da minha cidade.

Como viu o resultado das urnas e o resultado da última eleição na Bahia?

No Brasil, para mim, veio como um grande alívio, na minha visão. É o meu posicionamento político muito claro. Eu entendo que a gente... O país tem o direito e é natural que aconteçam governos de direita, governos de esquerda, isso é comum no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Acho que é natural o revezamento entre governos mais conservadores e governos mais liberais, governos com viés mais de direita ou mais de esquerda. Mas, infelizmente, a minha visão é que nos últimos anos o Brasil perdeu o tom, perdeu a possibilidade de fazer um governo de direita ou de esquerda. Ele simplesmente fez um governo que afetou profundamente algumas coisas que eu acredito que são fundamentais para o estado. Então, eu entendi que o Brasil mudando nesse momento foi uma coisa bem positiva. Eu acho dessa forma. Já no estado da Bahia, eu entendo que a população fez um julgamento muito claro de que o trabalho que foi feito ao longo dos últimos 16 anos deveria dar continuidade. Por outro lado, Neto teve uma votação muito expressiva, o que mostra que há também a necessidade de avanço em muitas áreas que são criticadas e que eu acho que precisam realmente de avanços. Essa é minha leitura.

Pela experiência que você ainda tem da política, onde ACM Neto errou e onde o PT acertou, para termos a confirmação da vitória de Jerônimo?

Acho que não houve nem erro absoluto e nem acerto absoluto de nenhuma das partes. Para mim, está muito claro que a Bahia segue com um viés de esquerda e alinhada muito com o atual presidente eleito Lula. Isso é muito claro. O desenho que eu faço é que talvez essa conexão tão forte que existe entre Lula e a Bahia de certa forma foi um pouco menosprezada em determinado momento, no começo da eleição principalmente, e ela foi o grande trunfo de quem venceu as eleições. Portanto, essa conexão do que Lula fez pela Bahia e do que ele representa na visão dos baianos foi decisiva na eleição. Acho que foi o principal fator na eleição.