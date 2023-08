Vídeo: torcida do Cruzeiro pede que Gilberto volte para o Bahia

Ídolo recente do Bahia, o atacante Gilberto não vive a mesma história de amor no Cruzeiro, seu atual clube. Com números ruins na temporada, ele virou um dos principais alvos de cobrança dos torcedores, que em um protesto que ocorre neste sábado, 26, pediu que ele retornasse ao Tricolor.

"Ah que bom seria, se o Gilberto voltasse pra Bahia", entoou torcedores do Cruzeiro em protesto na Toca da Raposa II, centro de treinamento do clube mineiro.

Aos 34 anos, Gilberto assinou com o Cruzeiro no início deste ano, após atuar em 2022 pelo Al Wasl, do Emirados Árabes Unidos. Ele foi uma das grandes contratações do clube mineiro para a temporada, mas não correspondeu as expectativas. Até aqui são apenas 6 gols e 1 assistência em 30 jogos. São apenas 3 gols marcados em um turno inteiro do Brasileirão.

Antes disso, pelo Bahia, Gilberto fez sucesso durante três anos e meio. No período, pelo Tricolor foram 83 gols marcados e 14 assistências. Também conquistou um Campeonato Baiano e uma Copa do Nordeste.