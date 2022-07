Volante e meia-atacante preocupam para sequência na Série B

O prejuízo do Bahia na partida contra o CRB não ficou somente no empate com o time alagoano, 1 a 1. Dois jogadores deixaram o campo com dores musculares e serão avaliados pelo departamento médico do clube nesta quarta-feira, 20, no CT Evaristo de Macedo, nesta quarta-feira, 20.

"Patrick sentiu uma fisgada na posterior da coxa. Amanhã vamos reavaliar, mas vou pedir um exame de imagem", disse Rafael Garcia, médico do clube que estava presente na partida realizada na Fonte Nova.

Ao deixar o vestiário do estádio, o próprio volante descartou a sua presença para a partida contra o Cruzeiro. "Senti minha posterior esquerda dar uma puxada. Vou fazer exame e tratar, mas acredito que vou ficar um tempo de fora. Senti muita lesão assim na base, mas vamos tentar descobrir o que foi”.

Quem também pode ficar de fora encontro contra o Cruzeiro, programado para sábado, 23, às 16h, no Mineirão, é o meia-atacante Marco Antônio.

"Ele teve um incômodo na outra coxa, não teve nada a ver com a lesão antiga", disse o médico do Tricolor.

O Bahia terminou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos e ocupando a terceira colocação com seis pontos de vantagem para o time do Tombense, quinto colocado na competição.