Wallifer crê que ansiedade atrapalhou o Bahia em Alagoinhas | A TARDE

Na tarde deste domingo, 21, o Bahia empatou por 3 a 3 com o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Tricolor somou seu primeiro ponto no estadual.

Após a partida, o atacante Wallifer fez seu resumo do jogo. Para o cria da base do Esquadrão, a equipe se ajustou no segundo tempo e buscou o triunfo. A ansiedade no começo da partida atrapalhou a equipe em dado momento.

"No primeiro tempo teve aquela ansiedade. Nós somos um grupo jovem. No segundo tempo ouvimos o professor Rogério no intervalo e fomos melhores. Colocamos em prática o que o professor falou e conseguimos corrigir algumas coisas que deixamos a desejar no segundo tempo", disse o jovem jogador a TVE Bahia.

Esse foi o último jogo do time alternativo do Bahia. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Jacobina, nesta quarta-feira, 24, às 19h15, na Arena Fonte Nova, que deve contar com parte do time principal que estava em a pré-temporada na Inglaterra.