Yago Felipe deve ser anunciado como novo jogador do Bahia

O Bahia deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia Yago Felipe. O jogador, de 28 anos, estava na equipe do Fluminense e chega para reforçar o elenco na disputa da temporada 2023, em uma negociação em que o Tricolor de Aço adquiri 90% dos direitos econômicos do jogador. A transação é especulada em R$ 8 milhões, podendo chegar a R$ 10 milhões caso alcance metas estabelecidas, o time do Rio de Janeiro tinha 60% dos direitos e o Tombense 40%.

Yago já teria se despedido de seus, agora, ex-companheiros nas Laranjeiras e aguarda a finalização dos trâmites burocráticos para ser anunciado como novo atleta do Esquadrão de Aço. O jogador acumula passagem pelo Figueirense, Vitória, Goiás e está no Fluminense desde 2020, onde atuou em 160 partidas, nove gols marcados e 10 assistências.

Um faotr que chama atenção nessa chegada de Yago é mais uma negociação envolvendo atletas do Fluminense. Antes a diretoria do Bahia já tinha feito negociações e acertou as contratações do goleiro Marcos Felipe, o zagueiro David Duarte e o atacante Biel. Isso sem falar em Kayky, que começou a carreira nas categorias de base do time do Rio de Janeiro.

Confira alguns valores do Tricolor nas negociações de 2023:

Biel - atacante - Valor gasto na contratação: R$ 10,5 milhões

David Duarte - zagueiro - Valor gasto na contratação: R$ 500 mil (vindo por empréstimo)

Marcos Victor - zagueiro - Valor gasto na contratação: R$ 3,9 milhões

Cicinho - lateral-direito - Valor gasto na contratação: R$ 1,4 milhão

Jhoanner Chavez - lateral-esquerdo - Valor gasto na contratação: R$ 18 milhões