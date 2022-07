Zagueiro da base do Flamengo é especulado no Bahia

A janela está aberta para negociações no futebol brasileiro, chegadas e saídas são especulados a todo o momento. O Bahia não fica longe desse movimento e a bola da vez é a possibilidade de contratar o zagueiro Noga, que pertence ao Flamengo e está atuando na equipe do Atlético-GO.



O jogador de 20 anos começou a carreira no Flamengo, clube que o atleta tem contrato ainda, e realizou sete partidas na temporada 2022, sendo quatro pelo Rubro-Negro do Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, e no time goiano entrou em campo pela Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil, em uma oportunidade em cada competição.

Caso seja confirmada a chegada do jogador, o técnico Enderson Moreira, que já se mostrou adepto do esquema com três zagueiros, ganha mais uma opção para disputar a titularidade ao lado de Luiz Otávio, Ignácio, Didi, Gabriel Xavier e Zé Vitor.

Antes da confirmação de mais uma contratação, o Bahia entra em campo nesta terça-feira, 19, às 19h, contra o CRB, na Fonte Nova. O Tricolor é o terceiro colocado com 33 pontos e pode abrir nove pontos de vantagem do quinto colocado, em caso de vitória.