Adversária do Brasil, Sérvia pode perder atacante Mitrovic

A Sérvia, primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo, pode perder uma das estrelas da equipe no Mundial, já que Aleksandar Mitrovic pode estar com fraturas no pé. O atacante do Fulham, da Inglaterra, foi ausência na partida pelo clube neste domingo, 13, contra o Manchester United.

Apesar do alerta, as notícias da imprensa da Sérvia indicam que Mitrovic pode, de fato, não enfrentar o Brasil, no dia 24 de novembro, mas ainda pode jogar mais tarde na fase de grupos as partidas contra Camarões e Suíça.

Brasil x Sérvia se enfrentam na estreia pelo Grupo G da Copa do Mundo do Catar. A partida acontece no dia 24, às 16h, no Estádio Lusail. A Seleção Brasileira também enfrenta Suíça no dia 28 de novembro, e Camarões em 2 de dezembro.