Adversária do Brasil, Suíça divulga convocados para a Copa do Mundo

Segunda adversária do Brasil na Copa do Mundo, em partida programada para o dia 28, às 13h, a seleção da Suíça divulgou os jogadores convocados nesta quarta-feira, 9, para a disputa do quinto mundial consecutivo.

O técnico Murat Yakin convocou 26 atletas para a disputa da competição. Porém, nomes como o zagueiro Kevin Mbabu, do Fulham, e também Steven Ruber ficaram de fora da lista de relacionados.

A Suíça está no grupo G ao lado do Brasil, Sérvia e Camarões, que inclusive será o primeiro adversário dos suíços em partida programada para o dia 24 de novembro.

Confira os relacionados:

Goleiros: Gregor Kobel, Philipp Köhn, Jonas Omlin e Yann Sommer

Defensores: Manuel Akanji, Eray Ervin Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär e Silvan Widmer

Meias: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Noah Arinzechukwu Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka e Denis Lemi Zakaria

Atacantes: Breel Embolo, Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri, Renato Steffen e Edimilson Fernandes

Outra seleção que anunciou os convocados para a disputa do Mundial de 2022 foi a Croácia. Os croatas estão no grupo F, junto com Bélgica, Canadá e Marrocos, que será o primeiro adversário da vice-campeã mundial de 2018.

Confira os relacionados da Croácia:

Goleiros: Livakovic, Ivusic e Grbic;

Defensores: Vida, Lovren, Barisic, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Erlic e Sutalo;

Meio-campistas: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Majer, Jakic e Sucic;

Atacantes: Perisic, Kramaric, Bruno Petkovic, Orsic, Budimir e Livaja.