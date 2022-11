Adversário do Brasil, Camarões divulga lista de convocados

Adversário do Brasil na fase de grupos, Camarões revelou sua lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar e vai contar com suas estrelas, Frank Zambo Anguissa e Eric Maxim Choupo-Moting em grande forma ultimamente.

Os "Leões Indomáveis", que vão estrear no Mundial no Catar contra a Suíça, no dia 24 de novembro, poderão contar com Choupo-Moting, autor de nove gols nos últimos oito jogos do Bayern de Munique. Os jogadores comandados por Rigobert Song vão enfrentar Sérvia, Suíça e Brasil dentro do Grupo G.

Franck Zambo Anguissa também estará entre os destaques da seleção de Camarões. Aos 26 anos, o meio-campista faz um dos melhores começos de temporada de sua carreira com o irresistível Napoli, líder do Campeonato Italiano e que terminou na liderança do grupo da Liga dos Campeões à frente do Liverpool.

Sem surpresas, Rigobert Song também convocou os demais jogadores da equipe, incluindo o capitão Vincent Aboubakar, o goleiro da Inter de Milão André Onana e Karl Toko Ekambi, do Lyon, que classificou Camarões para a Copa do Mundo no último minuto do playoff contra a Argélia.

O treinador camaronês decidiu mesmo assim não contar com um dos pilares da vitória de Camarões na Copa das Nações Africanas de 2017, o defensor da equipa belga La Gantoise, Michael Ngadeu, de 31 anos.

Camarões, cujo melhor desempenho foi na Copa do Mundo da Itália-1990, quando chegou às quartas de final, participa desta competição pela oitava vez.

Camarões sediouu a Copa das Nações Africanas em 2021 e tem 20 participações e 5 títulos: 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017.

Jogadores convocados por Camarões:

Goleiros: André Onana (Inter de Milan/ITA), Devis Epassy (Abha/KSA), Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marselha/FRA).

Defensores: Faï Collins (Al Taee/KSA), Nicolas Nkoulou (Aris Salónica/GRE), Enzo Ebosse (Udinese/ITA), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union/EUA), Nouhou Tolo (Seattle Sounders/EUA), Jean-Charles Castelletto (Nantes/FRA), Cristopher Wooh (Rennes/FRA).

Meio-campistas: Samuel Oum Gouet (Malinas/BEL), Martin Hongla (Hellas Verona/ITA), Frank Zambo Anguissa (Napoli/ITA), Pierre Kunde Malong (Olympiakos/GRE), Olivier Ntcham (Swansea/WAL), Gaël Ondoua (Hanover 96/ALE).

Atacantes: Vincent Aboubakar (Al Nasr Riyadh/KSA), Bryan Mbeumo (Brentford/ING), Jean-Pierre Nsame (Young Boys/SUI), Georges-Kévin N'Koudou (Besiktas/TUR), Moumi Ngamaleu (Dínamo de Moscou/RUS), Karl Toko Ekambi (Lyon/FRA), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua/CHN), Souaibou Marou (Coton Sport de Garoua/CMR), Jérome Ngom (Colombe sportive du Dja et Lobo/CMR), Eric Choupo Moting (Bayern de Munique/ALE).

