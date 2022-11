Azarão no grupo, Camarões tem destaques no setor ofensivo

No grupo que tem Brasil, Sérvia e Suíça, dificilmente o quarto integrante não seria uma seleção um pouco mais frágil. E é exatamente esse papel que assumem os Leões Indomáveis, também sorteados para o grupo G. Apesar de ter alguns jogadores de destaque no futebol europeu, a posição de Camarões é de franco-atirador contra as outras equipes, na perspectiva de tirar pontos sobretudo da Suíça e forçar um empate contra algum dos outros dois adversários para passar de fase. Essa será a quinta Copa do time comandado por Rigobert Song, que nunca passou da fase de grupos.

Pelo que foi falado, a seleção camaronesa não parece grande coisa, mas isso é só na perspectiva de um Mundial. Em questão de resultados, os Leões Indomáveis fizeram a sua parte no continente africano e tiveram uma ótima campanha também na Copa Africana de Nações.

“Ela não é uma das favoritas a passar para as oitavas, mas, ao mesmo tempo, vive uma fase boa. É um time que nos últimos 12 meses só perdeu um jogo, para a Argélia, e mesmo assim conseguiu reverter na volta e se classificar para a Copa do Mundo. Só que temos aquela questão da referência técnica que essas seleções têm ao longo de um período de Copa. Camarões praticamente só enfrentou seleções africanas, na maioria das vezes do segundo ou terceiro escalão do continente”, analisou Elton Serra, comentarista da ESPN.

Em meio à troca de técnico para o comando do ex-jogador Rigobert Song, Camarões viveu um mata-mata complicado nas Eliminatórias para a Copa, mas conseguiu derrotar a Argélia e garantiu a vaga. Contudo, com um trabalho tão recente, fica bastante complicado argumentar a favor de uma possível zebra. “O trabalho de Song ainda é muito incipiente. Ele assumiu só naquele mata-mata das Eliminatórias Africanas contra a Argélia, estreou até perdendo, teve que virar o jogo na volta para se classificar, depois fez dois amistosos nessa última Data Fifa [...] Ainda é insuficiente, por isso até acho que, mesmo que seja uma seleção que tenha alguns destaques individuais e que o coletivo possa funcionar em um torneio de tiro curto, é uma seleção que não dá para a gente acreditar que vá brigar por uma classificação”, reconheceu Elton Serra.

O destaque

Mesmo com a fragilidade apresentada, as peças que os Leões Indomáveis possuem ainda podem fazer algum estrago. O protagonista do time, sem dúvidas, é o atacante Choupo-Moting, que atua no Bayern de Munique. Nessa temporada, o jogador já atuou em quatro partidas da Champions e fez três gols.

“Fazendo uma projeção sobre os 26 que serão convocados à Copa, sem sombras de dúvidas você tem um ataque que se sobressai em relação à defesa. [...] Quando você tem Choupo-Moting, além de outros, você tem uma seleção muito mais criativa lá na frente, que tem recurso de velocidade, finalização, mas o grande problema da seleção camaronesa é o sistema defensivo e isso está muito claro, não passam muita confiança na sua defesa”, finalizou o comentarista da ESPN.