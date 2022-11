Catar monta superestrutura, mas vive protestos por direitos humanos

A maior assinatura da Copa do Mundo do Qatar é o contraste. Sob os holofotes por sediar a maior competição de futebol do planeta, o país do Oriente Médio vive uma situação paradoxal: entrega um torneio de infraestrutura inigualável, fortalecida por uma notoriedade conquistada com grandes gastos, mas ao mesmo tempo, com mais exposição à cultura e política ocidental, enfrenta questionamentos e críticas acerca dos direitos humanos, à situação dos migrantes que trabalharam nas obras de estádios, à liberdade de gênero e ao lugar das mulheres na sociedade qatari, além de suspeitas de corrupção.

Desde que foi anunciado como anfitrião, em 2010, o Qatar vem sendo amplamente criticado por suspeitas de corrupção e denúncias de impacto ambiental e social. A situação dos trabalhadores migrantes é uma das pautas mais discutidas. Longas jornadas sob temperaturas elevadas, condições precárias e má remuneração são alguns dos pontos denunciados por sindicatos, ONGs e pela imprensa internacional.

A visibilidade mundial levou a questão para a esfera pública transnacional, obrigando a Fifa a se pronunciar diante das denúncias e pressionando o país para que modificasse sua legislação. “A pressão fez certas coisas mudarem: o governo qatari respondeu a todas as denúncias e os trabalhadores não remunerados receberam uma compensação”, afirma Lola Schulmann, gerente da Anistia Internacional.

O Qatar, que suspendeu a proibição de trabalhadores mudarem de empregador e introduziu um salário-mínimo mensal de 1.000 riais qataris (cerca de R$ 1.470), afirma ter feito mais avanços do que qualquer outro país da região e rejeitou o balanço de milhares de mortes em obras, divulgado pela mídia internacional. “Uma das preocupações das ONGs é se estes avanços vão permanecer mesmo após o fim do torneio, quando não há essa luz midiática”, aponta Schulmann.

Homofobia

Há duas semanas, a ONG Human Rights Watch (HRW) denunciou que a polícia do Qatar prendeu arbitrariamente e cometeu abusos contra integrantes da comunidade LGBTQIA+ local, antes da Copa do Mundo. A homossexualidade é considerada ilegal no país conservador e de maioria muçulmana, que proíbe o casamento e relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, que podem ser punidas com até sete anos de prisão.

A ONG pediu à Fifa que pressione o Qatar a adotar leis de proteção às pessoas LGBTQIA+. O comitê organizador da Copa do Mundo do Catar insistiu nas últimas semanas que todos os torcedores serão bem-vindos ao evento e garante que as bandeiras do arco-íris, símbolo LGBTQ+, serão autorizadas dentro e ao redor dos estádios.

Contudo, o discurso e a prática não parecem estar em sintonia. Na última terça, o ex-jogador da seleção do Qatar e embaixador da Copa do Mundo Khalid Salman chamou a homossexualidade de “dano mental” em uma entrevista para um canal de televisão alemã, o que causou indignação 12 dias antes do início da competição. O país tolerará visitantes homossexuais, mas “eles têm que aceitar nossas regras”, disse Salman em entrevista ao canal ZDF. Na entrevista, abruptamente interrompida após os comentários, Salman acrescentou que a homossexualidade é “haram”, um pecado proibido no Islã.

Capitães reagem

Há dois meses, a opinião pública internacional ganhou um reforço importante por parte de atletas que disputarão a Copa. O atacante inglês Harry Kane e vários capitães de seleções europeias prometeram usar como braçadeira as cores da campanha ‘One Love’, que simboliza a luta contra a discriminação.

Além dos ingleses, as outras seleções que também farão parte do movimento são: Holanda, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Suíça e Gales. “Tenho a honra de me juntar aos outros capitães para apoiar esta importante campanha. Como capitães, competimos em campo, mas juntos lutamos contra todas as formas de discriminação. A braçadeira enviará uma mensagem clara enquanto o mundo nos assiste”, disse Kane.

País denuncia perseguição

Diante de forte pressão e muitas acusações de desrespeito aos direitos humanos, o Qatar reagiu às críticas mundiais e ao relatório da ONG Human Rights Watch, na semana passada. O emir Tamim bin Hamad al Thani disse que o país enfrenta uma “campanha sem precedentes” e que é vítima de “invenções e duplos padrões”, insinuando que existem motivos ocultos por trás das críticas.

Em uma demonstração pública de irritação pouco habitual, o emir falou que “o Qatar foi submetido a uma campanha sem precedentes que nenhum país sede jamais enfrentou”. O país conservador gastou bilhões de dólares para organizar o primeiro Mundial de futebol em um país árabe.

“Inicialmente tratamos a questão com boa-fé e, inclusive, consideramos que um pouco de crítica era algo positivo e útil, que nos ajudava a desenvolver aspectos. Contudo, rapidamente ficou claro que a campanha continua, aumenta e inclui invenções e duplos padrões, até atingir um nível de ferocidade que fez muitos questionarem os reais motivos por trás desta campanha”, disse Hamad al Thani ao conselho legislativo do Qatar.

A Copa deve atrair mais de um milhão de torcedores estrangeiros para a pequena península, que tem 2,9 milhões de habitantes. “É uma oportunidade para mostrar quem somos, não apenas como economia e instituições, mas também a identidade de nossa civilização”, destacou o emir.

‘Foco no futebol’

Dirigentes da Fifa pediram às 32 seleções participantes da Copa que “foquem no futebol”, em carta revelada na última sexta-feira pela Sky News. “Vocês carregam em seus ombros as esperanças e sonhos de suas nações e seus habitantes (...) Então, por favor, vamos nos concentrar no futebol agora”, disseram Gianni Infantino e Fatma Samoura, presidente e secretária-geral da Fifa, respectivamente.

Incomum pelo tom e conteúdo, a carta faz alusão, sem mencioná-las, às posições assumidas por diversas seleções sobre o respeito aos direitos dos trabalhadores e das pessoas LGBTQIA+ no Qatar.

Infantino e Samoura afirmam ainda que a Fifa “tenta respeitar as opiniões e crenças, sem dar lições de moral ao resto do mundo, garantindo o respeito à diversidade”.