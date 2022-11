Gigantes fazem últimos ajustes em amistosos antes da estreia

Em contagem regressiva para o ‘play’ na Copa do Mundo do Qatar, que terá seu pontapé inicial dado neste domingo, às 13h, na partida inaugural entre os donos da casa e o Equador, as seleções fazem os últimos ajustes em busca do time ideal para entrar com tudo na busca pela tão sonhada taça de campeão.

Integrante do grupo C e com a estreia marcada para a próxima terça-feira (22), quando encara a Arábia Saudita, a Argentina entrou em campo ontem e goleou os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 em amistoso preparatório.

No estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Julián Álvarez, Ángel Di María (2x), Lionel Messi e Joaquín Correa marcaram os gols que deram a vitoria à Argentina em cima dos Emirados Árabes Unidos.

O time argentino mostrou um bom nível na partida, com capacidade para pressionar a saída de bola do adversário e boa movimentação.

Quem também jogou ontem foi a Alemanha. Porém, não teve vida fácil contra o frágil Omã e venceu o duelo por apenas 1 a 0, com gol de Füllkrug, atacante do Werder Bremen, quase no fim do jogo.

O resultado apertado gerou uma chuva de críticas dos torcedores nas rede sociais, que começam a ver a seleção da Alemanha com desconfiança.

Seleção alemã sofreu pra vencer Omã e deixou a torcida com uma pulga atrás da orelha | Foto: Haitham Al-Shukairi | AFP

Outra que sofreu pra ganhar foi a Croácia, atual vice-campeã do mundo, que derrotou por 1 a 0 a Arábia Saudita, adversária da Argentina.

Em um estádio com poucos torcedores em Riad, o atacante Andrej Kramaric marcou o último gol da partida, na qual Luka Modric, Bola de Ouro em 2018, atuou por 30 minutos.

Os croatas estão no Grupo F ao lado de Bélgica, Canadá e Marrocos, seu adversário na estreia no dia 23 de novembro, no estádio Al-Bayt.

Hermanos com dúvidas

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, declarou após o amistoso que estuda a possibilidade de fazer mudanças na lista dos 26 convocados para disputar a Copa do Mundo.

Em entrevista ao canal TyC Sports após a goleada por 5 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos, o treinador disse que "alguns jogadores não estão cem por cento. Temos alguns probleminhas. Temos alguns dias para decidir quem estará na lista e sou sincero, não posso dizer que estão 100%, mas podemos fazer alterações. Esperamos que não, mas existe a possibilidade".

A vitória em Abu Dhabi, que garantiu a 36ª partida de invencibilidade dos argentinos e foi o último jogo de preparação para a Copa, não foi tão fácil para Scaloni.

"Foi um jogo incômodo para nós porque não foi fácil jogar uma semana antes do início do Mundial, havia riscos e, por isso, no intervalo fizemos alguns ajustes. Quando você sai para jogar, quer dar tudo e não pode falar para o jogador tirar a perna, mas o time tem jogado bem”, analisou.

As possíveis mudanças apontam para alguns jogadores que ficaram de fora do amistoso de ontem, entre eles o zagueiro Cristian Romero e o meio-campista Nicolás González, ambos com problemas musculares, enquanto Paulo Dybala está recuperado de uma lesão na perna esquerda que o deixou cinco semanas afastado dos gramados.

O regulamento estipula que, se necessário, cada seleção pode fazer mudanças na lista dos 26 jogadores até 24 horas antes de sua primeira partida no Mundial.

CR7 com gastrite

O atacante Cristiano Ronaldo não estará disponível para o amistoso de Portugal hoje contra a Nigéria, o último jogo da equipe antes da Copa, devido a uma gastrite, informou o técnico Fernando Santos.

"Ele sofre de gastrite (...) e não vai treinar hoje (ontem) por esse motivo", explicou Santos, considerando que o jogador "certamente não estará pronto" para entrar em campo contra os nigerianos.

A ausência nos treinos marcados para ontem ocorre após o português, que tem poucos minutos de jogo pelo Manchester United, aproveitar a pausa internacional para acertar contas pendentes com o clube.

Em uma entrevista polêmica publicada por um jornal britânico no domingo, Cristiano afirma que se sentiu "traído" pelos dirigentes do United e pelo treinador Erik ten Hag, alegando que ambos queriam forçar sua saída do clube.

"Este assunto não tem nada a ver conosco e com a seleção", disse Santos.