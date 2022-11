Philippe Coutinho sofre lesão e deve ficar fora da Copa do Mundo

O meio-campista Philippe Coutinho sofreu uma lesão muscular na coxa e não deve ser convocado para a Copa do Mundo do Catar. O atleta se machucou durante um treinamento do Aston Villa e não foi relacionado para a partida de hoje contra o Manchester United, pelo Campeonato Inglês.

"Eu não sei quanto tempo vai durar, mas hoje ele não pode jogar e ele não jogará até a paralisação (para a Copa do Mundo). É uma lesão muscular", disse o técnico do Aston Villa, Unai Emery.

O técnico Tite irá anunciar a lista de convocados na próxima segunda-feira, 7, às 13h. O nome de Coutinho não era um dos favoritos e a presença do atleta na Copa do Mundo já era incerta mesmo antes da lesão. O jogador não esteve no grupo durante os amistosos da Seleção em setembro, contra Gana e Tunísia.

As vagas para o meio de campo devem ser ocupadas por Lucas Paquetá, do West Ham, e Everton Ribeiro, um dos destaques do Flamengo nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores desta temporada.

Philippe Coutinho foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, no entanto, o atleta não fez um bom ciclo para 2022, participando de 27 jogos.

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Na fase de grupos, os comandados de Tite ainda encaram Suíça e Camarões, nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente.