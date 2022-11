Puma divulga chuteira que Neymar vai usar na Copa do Mundo 2022

Fornecedora de materiais esportivos de Neymar, a Puma divulgou nesta quinta-feira, 17, a chuteira que o camisa 10 da Seleção Brasileira vai usar na Copa do Mundo do Catar.

A coleção foi inspirada no sonho do jogador de conquistar o título mundial pela Seleção Brasileira, a coleção é chamada de Future NJR Dream Chaser. O modelo combina a tecnologia Futura da “era espacial” com cor vermelha e acabamentos em dourado.

A partida de estreia da Canarinho será na próxima semana, dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pela 1ª rodada do Grupo G. Já o torneio tem início neste domingo, 20, com o jogo de estreia entre Catar e Equador.

No site oficial da Puma, a chuteira de Neymar já está sendo vendida e o preço varia de R$399,90 a R$1.799,90. Além da chuteira, a fornecedora também criou uma coleção com jaquetas, calças, toucas e bolas.