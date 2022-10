Troca de figurinhas da Copa faz a diversão de crianças e adultos

A troca de figurinhas é uma prática indissociável do período da Copa do Mundo para os brasileiros. Ontem, o Colégio Salesiano organizou sua segunda troca de figurinhas aberta ao público, sendo que a anterior foi realzada na Copa 2018.

A troca aconteceu nas unidades Salvador e Dom Bosco. Segundo a direção, é estimado que mais de mil pessoas frequentem o evento no total nas duas unidades, entre crianças, adolescentes e adultos.

“A melhor coisa disso tudo são as chances de interação que acontecem nessas trocas. Vem gente da escola, mas também muita gente de fora dela. É muito legal ter a chance de conhecer as pessoas, trocar figurinhas e poder bater ‘bafa’”, afirma a estudante Maria Gabriel. “É até mais divertido conseguir figurinhas batendo bafa. Você chega com uma figurinha e consegue sair com mais 20, e isso tudo enquanto conversa e conhecendo pessoas novas”, completa.

Muitos pais enxergam na troca de figurinhas uma atividade que não só aquece o clima esportivo do campeonato, mas também é um excelente programa familiar. Um desses pais é o professor Cássio Lima, que trocava figurinhas junto de seu filho.

“Eu acho que o maior significado da troca é o resgate de pai e filho, de quando colava com cola e era difícil de achar. E como um todo é muito divertido, a criançada se anima muito”, comenta Cássio. “Sem falar que é um bom pretexto de socialização e reencontro do pessoal. Foram dois anos trancados em casa e ver o pessoal se reunindo em banca, aqui e até em festa de aniversário para trocar figurinha é muito emocionante”, declara.

Emily Jamin Mota, 26 anos, foi trocar figurinha pelos filhos, os gêmeos Téo e Cecília, que estavam na escola. | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O coordenador e professor George Cabral ressalta o lado pedagógico da atividade para as crianças, não só pelo aspecto de ser uma atividade externa, mas como um meio de desenvolvimento da socialização. “Temos o objetivo de trazer as famílias para a escola, e resgatar essa prática do passado. Devido à tecnologia as crianças têm ficado muito mais em casa e muito distante dessas atividades práticas. Estamos tentando trazer elas para longe dessas mídias com uma atividade como essa”, explia o professor.

* Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão