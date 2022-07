“A gente veio buscar o resultado positivo”, resumiu João Burse

O Vitória precisava vencer o Ferroviário para entrar no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro, porém o empate em 0 a 0, jogando no estádio Presidente Vargas, não vai tido como desastroso pelo técnico João Burse.

“Fizemos ótimo primeiro tempo, com chances. Segundo tempo ficou mais aberto, o time deles na zona de rebaixamento acabou se expondo mais. Mudei o time, coloquei mais um meia. Infelizmente, as poucas oportunidades que tivemos não conseguimos concluir. É ver o que funcionou e o que não funcionou”, analisou o treinador João Burse.

Burse também negou haver a intenção de contentamento com o resultado de empate.

“De maneira alguma. A gente veio aqui para buscar o resultado positivo, tanto que tirei um volante e coloquei um meia. Lógico que, ao final do jogo, o ponto é importante. Tem que sentar, analisar o jogo”, disse o técnico João Burse.

O Vitória é o décimo primeiro colocado com 22 pontos e está com um ponto a menos que Volta Redonda, que tem um jogo a menos, e o Botafogo-SP.