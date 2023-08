"Achei que podia ser o fim", diz Gamalho após vencer câncer de pele

A primeira metade da Série B terminou com o Vitória no topo da tabela. O título simbólico do primeiro turno veio graças ao gol salvador de Léo Gamalho, que marcou aos 42 do segundo tempo contra a Chapecoense, em partida que o Rubro-Negro venceu por 1 a 0. Foi apenas o terceiro gol, nesta Série B, do centroavante que superou algumas dificuldades desde que chegou ao Vitória, na pré-temporada.

Em entrevista após a partida, o atacante de 37 anos se emocionou ao relembrar os episódios de dificuldades que enfrentou. Desde uma lesão no braço, até um diagnóstico de câncer de pele, que deixaram o jogador de fora de várias partidas na temporada.

“Esse ano tem sido muito difícil para mim. Desde o início do ano, em que eu acabei machucando o braço, quase perdi os movimentos do braço. Depois acabei tendo vários problemas, fui tirar um sinal e descobri que tenho um melanoma (câncer de pele). Isso para mim foi um golpe duro. Eu cheguei a pensar que eu ia parar de jogar futebol, eu achei que podia ser o fim, mas o maior milagre foi eu ter descoberto cedo uma coisa que eu nem imaginava”, disse Léo Gamalho ao canal Premiere.

O centroavante do Vitória agradeceu o apoio que recebeu de várias partes e mandou um recado repleto de positividade para alguém que possa estar em uma situação parecida com a dele.

“Às vezes o torcedor na arquibancada, o pessoal em casa [não sabe, mas] a vida do jogador não é fácil, tem muitos altos e baixos. A gente tenta desvencilhar e entrar em campo para fazer o que mais gosta, mas tudo isso não tem sido fácil. Mas colocando Deus em primeiro lugar a gente consegue dar a volta por cima. Agradecer a direção, torcida, todos os companheiros que me apoiaram nesse momento, familiares, meus filhos que tem sempre me apoiado, só agradecer”, disse o atacante.

“É difícil para mim falar, passa muita coisa na minha cabeça, mas que bom que eu dei a volta por cima. Eu espero que as pessoas em casa, que às vezes passam por alguma dificuldade desse jeito, com um diagnóstico de câncer, alguma coisa nesse sentido, se eu conseguir, elas também podem. Com fé em Deus vai dar tudo certo no final”, concluiu Gamalho.

O Vitória volta a campo às 18h do próximo domingo, 30, contra a Ponte Preta. A partida da 20ª rodada da Série B será realizada no estádio Moisés Lucarelli, e o centroavante Léo Gamalho ganha novo fôlego para brigar por uma vaga na equipe titular e continuar escrevendo sua história de superação.