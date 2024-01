“Aguardaremos cenas dos próximos capítulos”, resume Mota sobre Daniel | A TARDE

Durante evento de apresentação do mais novo patrocinador do clube nesta segunda-feira, 15, o presidente do Vitória, Fábio Mota, comentou sobre o imbroglio envolvendo a contratação do meia Daniel Júnior, junto a equipe do Cruzeiro.

“As negociações avançaram e o jogador deixou claro que quer vir jogar no Vitória. Não desistimos e continuaremos as conversas que a gente estava fazendo com o Cruzeiro. Aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Acho que nas próximas 48 horas a gente tem isso resolvido”, se mostrou confiante Fábio Mota.

Caso a negociação com o meia do Cruzeiro não avance, o mandatário do Leão confirmou já trabalhar no mercado para um substituto.

“Estamos trabalhando, sim. O que o Cruzeiro pediu a gente ofereceu. Então, agora é aguardar. O Cruzeiro disse que não emprestava, que vendia e a vitória está comprando 50%”.

Se por um lado Daniel Júnior não desembarcou nesta segunda-feira em Salvador, o Leão da Barra conta com os reforços de dos atacantes Luan, Alerrandro e Everaldo e o goleiro Maicon Cleiton.