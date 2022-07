Ainda sem Rodrigão, Burse faz treinamento focado em finalizações

Na tentativa de melhorar a pontaria rubro-negra, o técnico João Burse aproveitou os treinos desta quarta-feira, 13, para reforçar o foco nas finalizações. Quem ficou de fora da atividade que intensifica o faro de gol foi o atacante Rodrigão, que está na transição, mas segue sem previsão de retorno.

Após o aquecimento, Burse promoveu duelos individuais, 2 contra 1, 3 contra 2, cobrou velocidade e precisão na conclusão ao gol. As disputas se desenvolveram basicamente próximo da área. Os jogadores também participaram de atividades em campo reduzido, onde desenvolveram um trabalho tático.

A partir desta quinta-feira, 14, o treinador começa a esboçar o time titular para o jogo deste domingo, 17, contra o Paysandu, no estádio Barradão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.